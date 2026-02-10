【ジョイフル】キッズメニュー半額はありがたい...。アプリ会員限定の子育て世帯応援キャンペーンは20日15時まで。

ジョイフルは、「キッズ半額キャンペーン」を、2026年2月10日15時から20日15時まで開催しています。

キッズメニュー5品が何度でも半額で楽しめる

物価高の中、ジョイフルは子育て世帯を応援する企画「キッズ半額キャンペーン」を期間限定で実施しています。

「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で、キャンペーン期間中なら対象店舗で何度でも利用できる「キッズメニュー半額クーポン」を配布中。対象メニューは全部で5品です。新規で「ジョイフル公式アプリ」をインストールした人にも、期間中ならクーポンは配布されますよ。

クーポンは、1回の提示で対象メニューを何個でも注文できます。ただし、キッズメニューの注文は、小学生以下の子ども限定です。また、クーポンを利用するためには、同一伝票で半額対象メニュー以外にも、単品で328円以上のメニューを注文する必要があります。

鹿児島県の奄美長浜店／奄美龍郷店／徳之島店／奄美空港店／奄美入舟店／種子島西之表店では、キャンペーンを実施していません。

キッズ半額キャンペーンの対象メニューは以下の通りです。

・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）

通常価格625円のところ、半額の313円に。

テイクアウトの場合は、通常価格646円のところ、半額の323円になります。

アレルゲンは卵、乳、小麦。ハンバーグのソースはケチャップに変更できます。

・キッズカレープレート（おもちゃ付）

通常価格548円のところ、半額の275円に。

テイクアウトの場合は、通常価格582円のところ、半額の291円になります。

低アレルゲン対応です。

・キッズうどんプレート（おもちゃ付）

通常価格548円のところ、半額の275円に。

アレルゲンは小麦。テイクアウトはできません。

・キッズドリアプレート（おもちゃ付）

通常価格735円のところ、半額の368円に。

テイクアウトの場合、通常価格754円のところ、半額の377円になります。

低アレルゲン対応です。

・キッズミックスフライプレート（おもちゃ付）

通常価格625円のところ、半額の313円に。

アレルゲンは卵、乳、小麦、えび。一部店舗では販売していません。テイクアウトはできません。

店内飲食とテイクアウトでは盛り付けなど商品内容が異なる場合があります。

食器やメニューの付け合わせ野菜などが変更になる場合があります。また、一部店舗では販売商品や販売時間、販売価格が異なります。

調理器具や食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合があります。

22時から翌日5時までの間に利用する場合、深夜料金として10％加算されます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部