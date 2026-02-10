レイカーズがサンダーに敗戦で連勝ストップ…レブロンがチーム最多22得点、八村塁は2本の3Pを含む12得点

2月10日（現地時間9日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでオクラホマシティ・サンダーと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチが2試合連続で欠場。マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

点の取り合いとなった第1クォーターを30－31で終えると、4点ビハインドで迎えた第2クォーター開始1分16秒からスマート、ジャレッド・バンダービルトの連続得点で同点。それでも、シェイ・ギルジャス・アレキサンダーを欠く王者に対し、0－14のランを許すなどリードを奪えず、58－67で試合を折り返した。

前半を終え、オースティン・リーブスがベンチからチーム最多12得点。ジャクソン・ヘイズ、レブロン、スマートがそろって8得点、ルーク・ケナードが7得点、エイトンが6得点、八村が4得点で続いた。

八村が3ポイントシュートでチーム最初の得点を決めた第3クォーターは序盤から猛攻を見せ、開始5分8秒にラレイビアのフリースロー2本で逆転。しかし、その後は同5分9秒の8点リードをひっくり返され、91－93と再び追いかける立場となった。

第4クォーターは接戦が繰り広げられるなか、8点ビハインドで迎えた残り2分28秒に八村が3ポイントを沈めると、同2分4秒にスマートがレイアップを成功。同1分3秒に八村の得点で3点差に詰め寄ったものの、最終スコア110－119で敗れ、連勝が「3」でストップした。

レイカーズはレブロンが22得点6リバウンド10アシスト、スマートが19得点2スティール、リーブスが16得点7アシスト、ラレイビアが14得点、ヘイズが12得点。八村は32分53秒の出場で、2本の3ポイントを含む12得点に5リバウンド2アシストを挙げた。

なお、11日（同10日）にサンアントニオ・スパーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 110－119 オクラホマシティ・サンダー



LAL｜30｜28｜33｜19｜＝110



OKC｜31｜36｜26｜26｜＝119



LEBRON WITH POWER.

📺 OKC/LAL on Peacock pic.twitter.com/v5DOpaMDI3

- NBA (@NBA) February 10, 2026

【動画】レブロン・ジェームズが豪快ダンク