アミファ<7800.T>が後場にストップ高の水準でカイ気配となっている。同社は１０日午後２時、２６年９月期第１四半期（２５年１０～１２月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比２．５倍の３億５０００万円、最終利益は同３．９倍の２億３４００万円となった。第１四半期ながらともに通期の計画を上回る水準で着地し、好材料視された。



売上高は同１．４％減の２８億２５００万円となった。同社は雑貨の企画や卸販売を展開。利益に関しては上期に偏重する。クリスマス関連商品の販売が前年を下回る水準となったが、シール類など文具類の販売は好調に推移した。原価低減効果や、前期に計上した商品在庫の評価損の反動も寄与した。



