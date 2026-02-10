立川ブラインド工業<7989.T>が後場にストップ高カイ気配となった。同社は１０日午後２時、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、新たな中期経営計画を公表した。このなかで株主還元に関し、配当方針でＤＯＥ（株主資本配当率）基準を設定し、ＤＯＥ４．０％を下限とし、年間１２０円以上の配当を実施する計画を示した。これを踏まえ、今期の年間配当予想は前期比５０円増配の１２０円としており、配当利回りの高さに着目した買いが入った。



中期計画ではこのほか、２８年１２月期の売上高を４５８億５０００万円（２５年１２月期実績４２６億２３００万円）、営業利益を４８億５０００万円（同４４億１１００万円）に伸ばす目標を掲げた。ＲＯＥ（自己資本利益率）は２８年１２月期に７．０％以上の水準を目指す。室内外装飾関連事業では調光ファブリック製品を中心にファブリック関連を強化する方針。高機能製品の開発や成長製品の生産体制の整備にも取り組む。



出所：MINKABU PRESS