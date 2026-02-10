住友重機械工業<6302.T>は急伸。この日午後２時ごろ、２６年１２月期連結業績予想について売上高を１兆９００億円（前期比２．２％増）、営業利益を６００億円（同１６．５％増）と発表した。前期から一転して増収増益となる見通し。配当予想は１４５円（前期１２５円）とした。これを好感した買いが入っている。



同時に発表した２５年１２月期決算は、売上高が１兆６６８億円（前の期比０．４％減）、営業利益が５１４億８２００万円（同６．６％減）だった。「ロジスティックス＆コンストラクション」部門で油圧ショベル事業が減少し、運搬機械事業でも好採算案件が減少。「インダストリアル マシナリー」部門で半導体関連の受注残が少なかったことなどもあり、全体の足を引っ張った。前の期に減損損失を計上した反動で純利益は大幅なプラスで着地した。



あわせて、取得上限４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．３２％）、または１００億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は３月２日～１１月３０日。これも買いの手掛かりとなっている。



出所：MINKABU PRESS