自民党の圧勝で終わった衆議院選挙。選挙の夜にテレビで見た「万歳三唱」のシーン。でも、ふと思った人もいるのではないでしょうか。立候補し、当選した人たちは、一体いつから国会議員になるのでしょうか？ そして、いつから給料は発生するのでしょうか？

【写真を見る】国会議員「任期」と「おカネ」の始まりはいつ？バンザイ翌日から給料やJRパスが「出る人」「出ない人」衆議院・参議院の違いとその理由（山形）【解説】

細かく規則を見て行くと、実は「衆議院」か「参議院」かによって、その身分と諸々のお金が発生するタイミングはまったく違うことがわかりました。

今回は、公職選挙法や国会法などから、意外と知られていない国会議員の「任期」と「おカネ」の始まりの日について見ていきます。

■「今日から先生！」になれる人、なれない人

結論から言うと、「当選した日から即、国会議員」の場合と、「当選しても数週間はただの人」の場合があります。

○即日スタート 衆議院議員（解散総選挙）

テレビでよく見る解散総選挙の場合、投票日（選挙期日）の当日から「国会議員」としての任期が始まります。つまり、すぐに国会議員になるのです。理由は、解散によって全員が失職しているため、政治の空白期間を作らないよう、新しいメンバーが決まったその日から任期が始まるとされています。

衆議院には４年という任期がありますが、任期満了を受けた選挙はほとんどないため、概ねこのような考え方になります。

■すぐに、なれない人は

○おあずけスタート 参議院議員（通常選挙）

3年ごとに半数を入れ替える参議院の場合、選挙後、当選してもすぐに議員になれるとは限りません。ではいつからなのか？答えは「前任者の任期が満了した翌日」からということになります。

参議院選挙は、現職の任期が切れる前に行われます。そのため、例えば7月10日に当選しても、先輩議員の任期が7月25日まで残っていれば、約2週間は「当選しただけの一般人（無職）」として過ごすことになります。

■おカネは、いつからもらえる？

○気になる「お給料」と「新幹線代」はいつから？

では、議員特権とも言われる「歳費（給料）」や「JR無料パス・航空券」はいつから使えるのでしょうか？

【お給料】

原則として、「任期が始まった日」から権利が発生します。お給料（歳費）は「日割り」が常識になっています。以前は「1日でも在職すれば1ヶ月分満額支給」というルールがありました。これには批判が集中し、現在は法改正され「任期開始日からの日割り計算」になっています。

○衆議院議員・・・選挙（当選）当日から日割りで権利発生。

○参議院議員・・・「待機期間」がある場合は、その間は1円ももらえません。任期開始日から権利が発生します。

【JRパスなど】

国会議員には、JR全線（新幹線も含む）が無料になる特殊乗車券（または航空券引換証）が支給されます。この権利発生は、任期開始日からとなっています。しかし当選したばかりの場合は手元にはなく、初登院の日に国会の事務局で手続きをして交付されるそうです。

では、初登院の東京までの交通費はどうするの？と思いますよね。

■初登院の交通費は

まだパスがない「初登院」のための移動には、別途、自宅の最寄駅から国会議事堂までの往復交通費などが支給される仕組みになっているとのこと。

でも、参議院の待機期間中の当選者は、まだ議員の身分がないため、JRパスも使えませんし、この期間の移動はすべて自腹になるそうです。

こうしてみると、やはり衆議院はちょっと特別待遇ですね。選挙に勝って「バンザーイ！」をした翌日、衆議院議員（解散総選挙）はすでに公人として権利が発生し活動を始められますが、参議院議員（通常選挙）は、法的にはまだ一般人。会社を辞めていたら、任期が始まるまでは「無職」なのです。

これもまた、衆議院の優越、でしょうか。