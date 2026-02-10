「得点を取る感覚が今はわかる」欧州で８戦連続ゴール関与の23歳日本人が明かす好調要因。北中米W杯の日本代表メンバー入りには本音「今のままでは無理」
スパルタのMF三戸舜介が自身の好調理由を明かした。
現地２月７日に開催されたエールディビジ第22節で、スパルタはフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
直近３試合連続ゴール中の三戸はこの一戦に先発。すると１−２とリードされて迎えた90＋７分にCKのキッカーを務め、ファーサイドに正確なボールを供給。味方の劇的同点弾をアシストしてみせ、これで公式戦８試合連続の得点関与となった。
そんな絶好調の23歳アタッカーは、クラブ公式YouTubeのインタビューで「今は数字に残る、目に見える結果を出せているので、これを続けたいなと思います」と現状に言及。好パフォーマンスを続けられている要因をこう語った。
「今シーズンの前に日本代表に入って、そこから今年は頑張ろうという気持ちだったんですけど、怪我をしてしまって、ほとんどプレーできませんでした。そこから巻き返してやろうという気持ちが強くなって、そうすると自ずと結果が出てきた感じですね」
目に見える結果は残せていることに関しては「今まで得点を取る感覚がわからなかったけど、今はあるかなと思います」と述べた一方で、「パフォーマンスで見ると、納得はしていない」と言う。
「今まで結果の部分を課題にしてきて、そこは改善できているんですけど、自分の特長というか、１対１の仕掛け方やゴール前の駆け引きは、対戦相手が違いますが、日本いた時のほうが上手だったかなと思います」
また今年６月に開幕する北中米ワールドカップの日本代表メンバー入りについては「今のままでは無理だと思っています」と本音を吐露。次のように心境を述べた。
「結果も自分のパフォーマンスもそう。オランダトップ３のクラブの選手がいっぱいいて、その中でプレーしなければいけない。そういう相手と対戦したときに自分のパフォーマンスを出せるようになれれば、可能性はあるんじゃないかと思います」
オランダの地で躍動する三戸のさらなる活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
