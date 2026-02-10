「かわいい＆かっこいいです」上田綺世のモデル妻が公開した記念日２ショットに反響！「幸せいっぱいのお裾分けありがとう」「素敵な写真すぎる」
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻で、モデルの由布菜月さんが２月９日に自身のインスタグラムを更新。同日は２人の結婚４年目で「４th wedding anniversary」と報告し、上田との２ショットなど３枚の写真をアップロードした。
由布さんは、「去年一緒にいるときに少し早めにお祝いした なかなか当日一緒に過ごせることないけど、いつも味方でいてくれてありがとうー！！５年目もよろしくねー！ （写真がなかったので４.５年前の）」と綴る。
この投稿には、「おめでとうございます」「プロポーズの時の写真かな？」「最高！素敵」「かわいい＆かっこいいです」「素敵すぎます」「幸せいっぱいのお裾分けありがとう」「ほんとにお似合い」「初々しい写真」「これからもお幸せに」「憧れのご夫婦です」「素敵な写真すぎる」といったコメントが寄せられた。
記念日に発信されたメッセージに、多くのフォロワーから祝福の声が集まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「憧れのご夫婦です」上田綺世とモデル妻の笑顔弾ける２ショット
