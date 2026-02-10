白銅 <7637> [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.8％減の21.5億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の25.8億円→30億円(前期は32.1億円)に16.3％上方修正し、減益率が19.7％減→6.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の14.9億円→19.1億円(前年同期は14.3億円)に28.1％増額し、増益率が3.9％増→33.1％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比91.0％増の10.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.6％→5.6％に改善した。



会社側からの【修正の理由】

新商品や新加工導入や「白銅ネットサービス」の機能追加など各種施策を着実に実行したこと、および、コスト上昇分の適切な価格転嫁により、当第３四半期に利益改善成果の兆しが見られました。 それに加え、当社グループ業績に影響が大きい半導体製造装置業界は、生成AI 向けのメモリーを中心に今後の需要増加が見込まれております。 また、原材料市況の上昇による棚卸資産影響額の差益および、為替レートが想定よりも円安で推移したことも利益増加要因となり、2026 年３月期通期の連結業績予想について、2025 年8 月8日に公表しました業績予想における、売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益をそれぞれ修正いたします。同様に2026 年３月期通期の個別業績予想についても同様に、売上高・経常利益・当期純利益をそれぞれ修正いたします。

