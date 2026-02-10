エフティグループ <2763> [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比22.1％減の41.7億円に減ったが、通期計画の48億円に対する進捗率は86.9％に達し、5年平均の76.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比50.2％減の6.2億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比7.8％増の14.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の22.6％→22.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

