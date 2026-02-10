マキヤ <9890> [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.5％減の17.9億円に減り、通期計画の24.2億円に対する進捗率は74.1％にとどまり、5年平均の83.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.7％増の6.2億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.9％減の7.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.7％→2.9％に悪化した。



株探ニュース

