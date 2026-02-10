守谷輸送機工業 <6226> [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比50.4％増の41.8億円に拡大し、通期計画の52.7億円に対する進捗率は79.4％に達し、4年平均の65.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比23.3％減の10.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比63.8％増の15.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.9％→25.6％に上昇した。



株探ニュース

