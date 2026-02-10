ＪＰホールディングス <2749> [東証Ｐ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の47.6億円に伸び、通期計画の60.7億円に対する進捗率は78.5％に達し、5年平均の68.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の13億円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の12円→12.5円(前期は12円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比22.3％増の20.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.7％→19.1％に上昇した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、企業体質の強化を図りながら、持続的な企業価値の向上に努めております。株主の皆様への利益の還元策としては、配当による成果の配分を基本に考え、毎期の連結業績、投資計画、手元資金の状況等を総合的に勘案しながら、安定的かつ継続的に配当を実施する方針です。2026年３月期の１株当たりの期末配当につきましては、当該基本方針に基づき、期末配当予想を１株当り50銭増配の12円50銭とさせていただきます。

