実名は秘密!?いつか来るかもしれない「本名は秘密」の社会を描いた漫画に「名前」が持つ意味を考えさせられる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
芸名、ペンネーム、ネット上のハンドルと、本名以外の名前を使う場面は今の時代も多々あるもの。それがさらに進んで、本名を使うことが珍しい世界になったら――？
創作漫画をコミティアなどの即売会で発表しているなまくらげ(@rawjellyfish)さんが描いたオリジナル漫画「となりのあの子はビジネスネーム」は、日常のあらゆる場面で仮名を使い分けることが当たり前になった時代を描いた短編作品だ。職場でも「ビジネスネーム」でやり取りする世界で、主人公の青年・緒爪は、同僚の「須藤むにか」のことが気になっていた。いつか本名で呼び合うような関係にと夢想していた緒爪だが、ひょんなことから須藤の本名を知ってしまい――、というストーリー。
■実名が薄れていく世界で浮かび上がる、名前と人とのつながり
本作「となりのあの子はビジネスネーム」の発想の起点は、「とあるコンビニでは店員がビジネスネームを使っている」というSNS投稿にあったという。「真偽は確かではないものの、考えてみれば店員さんの本名がレシートに印字されてしまう今の状況には違和感を感じるところがあります」と作者のなまくらげさんは語る。
一方で「もちろん信頼性や責任などの観点から本名を出すことの意義も大いにある」とも述べ、実名と仮名の双方に価値がある前提を示す。そのうえで、「芸能人や漫画家のようにハンドルネームが主流になっていってもおもしろいかもなぁと思い立ったのがきっかけです」と世界観を構想した背景を明かす。
作中で対照的に描かれる緒爪くんと須藤さんについて、なまくらげさんは「仮名と本名にそれぞれの良し悪しがあると思うので、比較になればと少し両極端な2人に設定しました」と意図を説明し、「仮名が当たり前になった世界であえて本名を使い続けている人物を出すことで、実名にも意義はあるかもしれないと思考の余地を残したかった」と狙いを語る。須藤むにかという名も、「英語の『pseudonym』という言葉をそれらしく入れ替えた形」であり、「今回はいい感じにほんわかした名前になったので、かわいいもの好きな彼女もきっと気に入っていると思います」と微笑む。
物語の核心について、なまくらげさんは「名前を一種のコミュニケーションツールと考えれば、重要なのは本名かどうかより、その名を呼ぶ関係性の方ではないか」と述べ、「もし今後、現実に名前に対する取り扱いに変化があったとしても、その背景にある関係性の方を大事にしていきたいですね」と締めくくっている。
取材協力：なまくらげ(@rawjellyfish)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。