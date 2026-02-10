元「猿岩石」で俳優の森脇和成（51）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。元相方の有吉弘行（51）への本音を吐露した。

この日は「電波少年」シリーズや「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」などを手掛けた“Tプロデューサー”“T部長”こと、元日本テレビの土屋敏男氏とともに出演。有吉と森脇の猿岩石は土屋氏が手掛けた「進め！電波少年」での香港からロンドンまで約2万kmをヒッチハイクで旅する企画がきっかけで大ブレーク。帰国後、「白い雲のように」でミリオンヒットを記録するなど社会現象となるも、2004年にコンビは解散した。

NHK紅白歌合戦の司会を3年連続で務めるなど、今やトップ芸人となった有吉。森脇は「よく“差がついたね”と。で、“うらやましくないの？”とか“悔しくないの？”とかよく聞かれるんですよ。これ本当に正直に、お金持ちとかそういう意味ではうらやましいですけど、単純に。それって有吉より上もいるし、別。そういうことじゃなくて。本当によくあんなことできるなって僕は思ってて」と本音を吐露した。

「だってしゃべったことが次の日トピックになったりとか、必ず2〜3本記事出てたりとかする、ネット記事とか。そんな生活、いくらあんな綺麗な奥様がいても嫌だと思いますもんね、僕の性格上」と森脇。「辛いだろうなとは思いますね。いいことばっかりではないだろうなと。俺嫌だなー」と語った。