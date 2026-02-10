東日本大震災で父を亡くした宮城県警仙台北署巡査部長の内海（うちみ）将太さん（３４）が今年度、広域緊急援助隊に配属された。

父に勧められ、被災時に自身を助けてくれた警察官への憧れを強くして志した道。「自分と同じ悲痛な思いをしないように一人でも多くの人を救いたい」。万一の災害に気を引き締める。（東北総局 徳山喜翔）

内海さんは交番に勤務しながら、土砂災害、建物倒壊、列車や航空機の事故などに備えて、定期的な訓練で人命救助の技術を学ぶ。父との思い出と１５年前の被災経験が理由にある。

津波で逆流する川が氾濫し、巻き込まれる車のクラクションが響き渡る中、自宅も一気にのまれた――。震災の日、東北学院大１年だった内海さんが、避難した小学校の屋上から見た光景だ。

ふと気がつけば、仙台市内の自宅から一緒に逃げたはずの父善信さん（当時５１歳）がいない。父が経営するリフォーム会社の社員に聞くと、「書き置きしに会社へ戻った」と深刻な表情で言われた。従業員に避難先を伝えるためだったとみられる。責任感の強い父らしい行動だが、校舎はもう絶海の孤島のようだった。

自宅から１キロほど離れた場所で善信さんの遺体が見つかった。約３週間後に遺体安置所で対面したが、別の学校へ逃げて無事だった母幸子さん（６５）が泣き崩れた姿を今も忘れられない。

いつも帰宅は遅く仕事熱心な父だったが、休日は無人島での釣りやバーベキューに連れ出してくれた。高校の野球部で厳しい指導や練習に弱音を吐いた日は、「そんなんでやめるのか」と一喝された。その言葉に奮い立ち、大学３年時には軟式野球の日本代表に選ばれ、国際親善大会にも出場できた。そんな父から「将来、警察官になったらどうか」と提案されていた。

幸子さんの避難先へ向かう途中、高さ２メートルにもなるがれきの山があった。途方に暮れていると、道路の障害物撤去など救援活動にあたる警察官が手を差し伸べてくれた。強さと優しさに触れ、父への思いも胸に「人を救い、安心感を与える警察官になる」。心に決めた。

震災から３年後、警察官となる目標を遂げた。津波の被害が出た沿岸部の署に着任し、仮設住宅で被災者に寄り添いながら話に耳を傾けると、笑顔を見せてくれた。行方不明者の捜索活動にも汗を流してきた。この間、自らも一男一女の父となり、命の尊さを改めて感じた。大きな災害は後を絶たないが、「震災を経験した者としてできることがある」。任務を全うする。

◆広域緊急援助隊…大規模な災害や事故の発生時に都道府県警の管轄を超えて出動する専門部隊。１９９５年に発生した阪神大震災を教訓とし、全国の警察に配置された。救助活動を担う警備部隊、緊急交通路を確保する交通部隊、遺体の身元確認を進める刑事部隊で構成され、約５６００人が所属する。警察庁の指示で派遣され、東日本大震災、能登半島地震でも任務にあたった。合同訓練も実施している。