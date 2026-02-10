映画監督の大森一樹さん（７０歳で死去）が構想しながら、病気で亡くなり撮影できなかった映画「幕末ヒポクラテスたち」が完成した。

大森さんの遺志を継いだ母校の京都府立医科大や、ゆかりの映画関係者らの手で制作された「遺作」。５月８日から全国公開される。（京都総局 矢沢寛茂）

ゴジラシリーズや「走れ！イチロー」

大森さんはゴジラシリーズや「走れ！イチロー」などを手がけた。大学時代から映画制作に没頭。医師免許を持ち、医療がテーマの作品も多く、自身の体験を基に医学生の青春と苦悩を描いた「ヒポクラテスたち」（１９８０年）は初期の代表作として知られる。

今回の作品は２０１８年、医師で同大学副学長の浮村理さん（６４）が２２年の大学創立１５０周年記念事業として企画。大学は明治維新で荒廃した京都で民間の篤志によって設立された経緯があり、「大学の歴史や理念が伝わる映画を」と、親交のあった大森さんに依頼した。

大森さんは快諾。しかし、準備を進めていた２２年１１月、急性骨髄性白血病で急逝し、企画は立ち消えになりかけた。

大森さんは生前、周囲に「これが俺の遺作やな」と語っていたという。浮村さんは、遺族や大学ＯＢから「映画を完成させてほしい」との思いを託され、夜久均学長らとともに、卒業生らの寄付、クラウドファンディング（ＣＦ）で資金を集めるなどした。

数々の大森作品に関わった緒方明さんが監督、森重晃さんがプロデューサーを引き受けた。俳優陣は、京都市出身の佐々木蔵之介さんが主役で、真木よう子さん、「ヒポクラテスたち」にも出演した内藤剛志さんや柄本明さんらも加わった。

高校時代から大森さんに憧れ、師と仰いできた緒方さんは「世の中には断れない依頼がある。大森さんのとんでもない置き土産。人生をかけて引き受けた」とコメントした。

「これ以上の喜びない」

今作品のタイトルにもなった「ヒポクラテス」は古代ギリシャの医者で、作品は幕末の京都の村が舞台だ。長崎で医学を学んだ蘭方（らんぽう）医の太吉が、漢方医の玄斎らと対立しながら、貧富の差なく患者を救おうと奮闘。ある日、未知の疫病が村を襲い、患者を隔離するなどして乗り越えようとする姿が描かれており、コロナ禍を想起させる。

撮影の大半は京都市右京区の東映京都撮影所や府北部の集落で行われた。医療技術は浮村さんが監修。当時の医師の所作などの指導で１０回以上、撮影に立ち会ったという。

浮村さんは「『遺作に』という大森さんの覚悟によって、多くの協力が得られた。ぜひ多くの人に観（み）てほしい」と話した。

大森さんの長女、美季さんは読売新聞に「お蔵入りも覚悟したが、皆様の多大なるご尽力でついに完成の日を迎えることができた。大森にとって『ヒポクラテスたち』は最も思い入れがあり、その魂を継ぐ作品が具現化したこと、遺族としてこれ以上の喜びはありません」とのコメントを寄せた。