衆院選の投開票から一夜明けた９日、静岡県内の主要政党の代表者らが県庁で記者会見し、戦いを振り返った。

自民党候補が全８選挙区で勝利した要因について、県連幹部は「高市首相の人気」と「敵失」を挙げた。一方、小選挙区で惨敗した中道改革連合側は「時間が圧倒的になかった」と悔しさをにじませた。

■■自民

自民党の井林辰憲県連会長は「いただいた結果は大きな負託だ。しっかり応えられるように取り組んでいきたい」と語った。自民の躍進については高市首相の人気に加え、「中道改革連合の敵失にも助けられた」と指摘。「立民は左派・リベラルの票の行き場を完全に捨てた」とも述べた。

■■中道改革

立憲民主党県連代表を務めた源馬謙太郎氏は「国民が思っていた新党への疑問を説明する時間が圧倒的になかった」と振り返った。公明党については「熱心に支えていただいた」としつつ、県内での連携では「特に地方議会の皆さんとは丁寧な議論と進め方が必要ではないか」と語った。

■■国民民主

国民民主党の田中健県連会長は「このような形になるとは予想していなかった」と驚きを隠さなかった。今後は「（党の）存在感は相対的に低くなる」と危機感を示したが、「自民では言えない、気づかない政策や（少数野党など）皆さんの声を伝える新たな役目がある」と前を向いた。

■■参政

参政党の鈴木正憲県連会長は、「参院選の時のような風はなく、高市首相の人気の高さという逆風の中で戦う選挙になった」と振り返った。党勢拡大に向けては「地方選での候補者擁立を第一に活動し、党員数も増やしていけるように活動を工夫していきたい」と語った。

■■共産

共産党の森大介県委員長は「力及ばず、超短期決戦ということもあり悔しい結果となったが、高市政権と対峙（たいじ）していく上では共産の存在や役割は今後重要になってくる」と強調。「日本の社会を変革していく力を持つような強く大きな党作りを目指したい」と意気込んだ。

■■公明

公明党の上田勇県本部代表は「国民が期待しているような理念や政策を提起することができず、政策を訴える十分な時間がなかった」と振り返った。県内での立民との連携に関しては「中道という柱は非常に貴重だ。いろいろ整理をした上で、統合していく形に進めるべきではないか」と語った。