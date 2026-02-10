俳優の仲間由紀恵さん（46）が、東日本大震災から15年を迎える東北を巡る特別番組の放送が決定しました。

タイトルは『うつくしい みちのくに 〜東日本大震災を忘れない〜』（日本テレビ系28局＋TOS、UMK、OTVで3月7日午後3時〜4時放送）。仲間さんが、2011年3月11日からまもなく15年を迎える岩手・宮城・福島の被災3県を、各地にゆかりのある案内人と巡ります。

■岩手は河合郁人 三陸鉄道の若手社員の思いに迫る

岩手を一緒に巡るのは、河合郁人さん（38）。週に一度、岩手県で情報番組のメインMCを務めています。

2人は、震災当時の爪痕が今も残る陸前高田市・奇跡の一本松へ。さらに、地元の道の駅で河合さんおすすめの三陸土産を紹介するほか、朝ドラ『あまちゃん』でも話題となった三陸鉄道に乗車し、震災を機に「三陸鉄道を支えたい」とIターンを決意した若手社員の思いに迫ります。

■宮城は澤穂希 同年代の子どもを持つ2人が防災について語る

宮城の案内人は、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん（47）。澤さんは2015年、結婚と現役引退を機に仙台市に移住しました。

2人は、津波による被害を大きく受けた名取市閖上地区で、全国1位の生産量を誇る宮城県の伝統野菜・せりを生産する三浦農園を訪れます。さらに、“せり鍋発祥”といわれる店で、同年代の子どもを持つ仲間さんと澤さんが、子育てを通して感じた防災への意識を語り合います。

■福島は箭内道彦 食堂兼旅館の復活までの道のりをたどる

福島県は、郡山市出身でクリエイティブディレクター・東京藝術大学教授の箭内道彦さんと巡ります。

会津若松市・野沢民芸商店を訪れ、福島県を代表する民芸品・赤べこの絵付けを体験。さらに、日本百景に選定された松川浦に店を構える齋春商店へ。幾度もの震災被害で完全崩壊するも、去年再出発した食堂兼旅館の復活までの道のりをたどります。また、福島の新たな冬の味覚として注目される天然トラフグ『福とら』を実食します。

そして、仲間さんが被災3県を巡り、自身の目で見て、触れて、感じた東北・震災への思いを語ります。