SUPER EIGHT丸山隆平が激レア！ソロ歌唱！！2/11（水・祝）夜6時25分～「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」龍玄とし、島津亜矢、新妻聖子らレジェンド歌手が名曲を熱唱！！

テレ東では2月11日(水・祝)夜6時25分から、「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」を放送します。昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングを、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像と共にお届けする番組の第7弾となります。

番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と「昭和・平成のカラオケ盛り上がりソングBEST10」を発表。令和の今でも歌われる名曲の数々を紹介します。さらに、令和世代1万人が選んだ「昭和の恋愛ソング」と「平成の恋愛ソング」、昭和世代１万人が選んだ「令和の恋愛ソング」、それぞれのBEST10も紹介します。そしてランクインした名曲の数々を、龍玄とし（Toshl）、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃がカバーします。龍玄としが 「Winter, again」をギター弾き語り、そして番組恒例の令和の高難易度曲に挑みます。島津亜矢は「DEPARTURES」を、新妻聖子は「Everything」を熱唱。さらに、龍玄としと丸山隆平によるスペシャルデュエットや、もも・秋元真夏・永尾柚乃によるコラボステージも！

また、「夜の街で大調査！酔っ払いに聞いた人生応援ソング」や「世代を超えたイントロクイズ」も実施。家族3世代で楽しめる音楽番組、ぜひご期待ください！





≪丸山隆平コメント≫

―――収録を終えての感想をお聞かせください。

単独で歌番組に参加するのがほぼ初めてなので、とても新鮮でした。自分1人の歌声を届けるというのが本当にまれなことなので、「大丈夫かな？俺でいいのかな？」と思いつつ、2年前からオファーを頂いて、今回念願が叶いました。

すごく緊張しましたけど、長嶋一茂さん、山里さん、初期から出られている龍玄としさんの、お三方の柔らかいアットホームな雰囲気のおかげで、最後まで歌いきることができました。

VTRで「さっきカラオケで昭和の曲を歌ってた」と若い人が言っていたのを見ると、サブスクのおかげで音楽が便利に聞けるようになって、豊かになってるんだなというのをスタジオで実感できました。あと、インタビューの中にも人間ドラマがあって、テレビ東京ブランドの独特な遊び心のある番組だと思いました。



―――今回歌った3曲（「なごり雪」「どんなときも。」「踊り子」）についてはいかがでしたか。

どの曲も楽曲が求める歌い方や雰囲気がありつつ、どれも違う曲で統一性がなかったので、やっていて楽しかったですね。

「踊り子」も「なごり雪」も難しかったですね。「踊り子」は雰囲気を作ることを意識しました。としさんとセッションした「どんなときも。」は本番でバチッと合った感じがしてとてもやり甲斐がありました。

やっぱり楽曲を制作した人がいらっしゃるので、作品を大事にしなきゃいけないっていうのはありますし。カラオケで歌っているわけではないので、ちゃんと見てもらえる物にしないといけないので、丁寧に挑みました。だから緊張しましたね。でも共演者の皆さんが褒めてくださったのは嬉しかったですね。貴重な機会でした。



≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）

丸山さんから「テレ東に、カバー曲を歌える番組ってあります？」と何気なく聞かれ、「あります！」と即答したのが２年前。それからオファーし続け、今回ついに実現しました！歌って頂くのは、昭和・平成・令和それぞれの時代の名曲。どれも全く違うタイプの曲ですが、ベーシスト・丸山隆平のイメージがそうさせたのか“実はベースが効いている曲”になっています！そして歌の世界に入り込んでいる姿は、「ありえへん∞世界」などバラエティーで見せるオモシロ表情と全く違う、アンニュイな丸山隆平さんでした（笑）。Toshlさんとのコラボでは素敵なハモリも聞けます。ぜひお楽しみに！



歌唱曲

龍玄とし 「Winter, again」「ダンスホール」

島津亜矢 「DEPARTURES」

丸山隆平 「なごり雪」「踊り子」

新妻聖子 「Everything」

もも（チャラン・ポ・ランタン） 「M」

龍玄とし・丸山隆平「どんなときも。」

もも・秋元真夏・永尾柚乃 「White Love」

ほか



≪番組概要≫

【タイトル】 「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」

【放送日時】 2026年2月11 日（水・祝）夜6:25～9:54

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】 MC：山里亮太（南海キャンディーズ）

ご意見番：長嶋一茂

歌唱ゲスト：龍玄とし、島津亜矢、丸山隆平（SUPER EIGHT）、新妻聖子、もも（チャラン・ポ・ランタン）、秋元真夏、永尾柚乃

ゲスト：井森美幸、鈴木杏樹、小倉優子、やす子、長浜広奈

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/aisareruhittokyoku/

