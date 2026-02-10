インフォレンズ、「LoL」のバロンナッシャーなどモンスターを再現したフィギュア3種を10月下旬発売本日2月10日より予約受付開始
「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」
インフォレンズは、フィギュア「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」、「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」、「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」の3種の販売を「INFOLENS GEEK SHOP」オンラインショップおよび池袋パルコ店にて10月下旬より順次開始する。価格は各6,050円。本日2月10日より予約受付が開始される。
今回発売されるのは、5人対5人のチームで対戦するPC用オンラインゲーム「League of Legends」（リーグオブレジェンド）をモチーフにしたYoutooz社製フィギュア。サモナーズリフトにおいて最も強大な力を持つ中立モンスター「バロンナッシャー」と、岩のような強固なボディに青い魔力の渦を宿した「ブルーセンチネル」、サモナーズリフトの川を徘徊する、中立モンスター「リフトスカトル」が、それぞれ立体化されている。
サイズ：高さ 117mm
本商品では、サモナーズリフトにおいて最も強大な力を持つ中立モンスター「バロンナッシャー」の複数の眼や鋭い牙、禍々しいフォルムが、独自のデフォルメスタイルで細部まで表現されている。
「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」
サイズ：高さ 97mm
岩のような強固なボディに、青い魔力の渦を宿した「ブルーセンチネル」を再現したフィギュア。躍動感あるポーズで、中立モンスターとしての力強さが表現されている。
「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」
サイズ：高さ 76mm
サモナーズリフトの川を徘徊する、中立モンスター「リフトスカトル」を再現したフィギュア。攻撃されても決して反撃しない、その特徴的な姿と愛らしいポーズが立体化されている。
「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」
予約販売開始：2月10日
発売時期：10月下旬より順次発売開始
【オンライン販売】
・INFOLENS GEEK SHOP
□INFOLENS GEEK SHOPのページ
【店頭販売】
・INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店
販売開始：10月下旬より順次発売予定
店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
□INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店のページ
(C) 2026 Riot Games, Inc.