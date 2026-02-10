【「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」】 2月10日 予約開始 10月下旬 発売予定 価格：各6,050円

「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」

インフォレンズは、フィギュア「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」、「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」、「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」の3種の販売を「INFOLENS GEEK SHOP」オンラインショップおよび池袋パルコ店にて10月下旬より順次開始する。価格は各6,050円。本日2月10日より予約受付が開始される。

今回発売されるのは、5人対5人のチームで対戦するPC用オンラインゲーム「League of Legends」（リーグオブレジェンド）をモチーフにしたYoutooz社製フィギュア。サモナーズリフトにおいて最も強大な力を持つ中立モンスター「バロンナッシャー」と、岩のような強固なボディに青い魔力の渦を宿した「ブルーセンチネル」、サモナーズリフトの川を徘徊する、中立モンスター「リフトスカトル」が、それぞれ立体化されている。

「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」

サイズ：高さ 117mm

本商品では、サモナーズリフトにおいて最も強大な力を持つ中立モンスター「バロンナッシャー」の複数の眼や鋭い牙、禍々しいフォルムが、独自のデフォルメスタイルで細部まで表現されている。

「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」

サイズ：高さ 97mm

岩のような強固なボディに、青い魔力の渦を宿した「ブルーセンチネル」を再現したフィギュア。躍動感あるポーズで、中立モンスターとしての力強さが表現されている。

「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」

サイズ：高さ 76mm

サモナーズリフトの川を徘徊する、中立モンスター「リフトスカトル」を再現したフィギュア。攻撃されても決して反撃しない、その特徴的な姿と愛らしいポーズが立体化されている。

「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」

予約販売開始：2月10日

発売時期：10月下旬より順次発売開始

【オンライン販売】

・INFOLENS GEEK SHOP

□INFOLENS GEEK SHOPのページ

【店頭販売】

・INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

販売開始：10月下旬より順次発売予定

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

□INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店のページ

(C) 2026 Riot Games, Inc.