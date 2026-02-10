フィギュアスケートの元韓国代表イム・ウンスさん（22）の美貌にSNSで称賛の声が上がっている。

「解説家として再び始まった〜ファイティングです！」

イムさんは、2026年2月9日にインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのテレビ解説を務めたことを報告した。

現地に設置された中継ブースで解説する様子や、リンクの写真などを添付し、韓国語で「チームコリアファイティング」とのコメントを投稿した。

この日はフィギュアスケート団体戦の最終日で、イムさんは解説者として母国放送局の番組に出演したようだ。

インスタグラムのコメント欄には「かわいいですね」「素敵ですね〜」「私の妹は本当に美しいです」「とてもかわいい」「可愛すぎる」「彼女は現役時代からめっっちゃ可愛かったからなぁ」「解説もしっかりしている」「解説家として再び始まった〜ファイティングです！」などのコメントが寄せられた。

現役引退後はミュージカル俳優としても活動

韓国メディア「中央日報」（ウェブ版）によると、イムさんは15年から7シーズンにわたり韓国フィギュアスケート代表として活躍した。

18年にはISU公認大会であるアジアンオープントロフィーで優勝。韓国出身選手として、10年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（35）以来の優勝を果たした。

現役引退後はフィギュアスケートのテレビ解説者を務める傍らで、ミュージカル俳優としても活動しているという。

今大会、テレビ解説を務めるイムさんは「選手とコーチの視点を両方盛り込んだ生々しい解説をお届けする」などと意気込みを語ったという。