【40代おしゃれさん】はこう着てる！ 大人が試したい「ミニスカ & ショートパンツコーデ」

トレンドに浮上しているミニ丈ボトムス。ブーツやタイツで脚の露出を抑えられる分、挑戦するならこの季節がチャンスかも！ ミニ丈ボトムスに注目しているミドル世代に向けて、40代のおしゃれなインフルエンサーによる「ミニスカ & ショートパンツコーデ」を解説します。大人可愛い着こなしを、ぜひお手本にしてみて。

カーキアウターと合わせてカジュアルに

アパレル勤務の40代インフルエンサー@aya_muto610さんは、ふわふわとした素材感が目を引くミニスカートをカジュアルに落とし込んだスタイリングを提案。コーデ全体をモノトーンやアースカラーでまとめれば、ミニ丈ボトムスも落ち着いた雰囲気で取り入れられます。カーキのMA-1を羽織ると、甘辛ミックスな最旬ルックの完成。

ショートパンツ × ブルーシャツで春を先取り

スカラップデザインが華やかなショートパンツ。40代インフルエンサーの@ma_anmiさんは、爽やかなブルーシャツを合わせて、コーデを大人顔にシフト。バランスの調整役として合わせたケープやベストなどのプラスワンはマネしたいポイントです。ロングブーツは足元に重さを補いながら、脚長効果も発揮してくれるかも。

