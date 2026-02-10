

岩橋玄樹

岩橋玄樹が10日、東京港区の増上寺でメジャー1st シングル「Dangerous Key」（テイチクエンタテインメント・インペリアルレコード）のヒット祈願を行った。グループ時代を含めると２度目のメジャーデビューとなる。 増上寺・安国殿で祈祷を行い、その後、境内で囲み取材に臨んだ。

ソロ活動５周年という節目に、自身２度目、ソロとしては初となるメジャーデビューを迎える。祈祷を終え「お寺でヒット祈願を行うのは初めての経験でしたが、明日というデビュー日に向けて、『冒険の始まり』を感じるような、非常に良いパワーをいただくことができました」

メジャーデビュー曲「Dangerous Key」では、これまでの「アイドルのイメージ」から一線を画し、ロックテイストでワイルドな世界観を追求した。「今回はあえてダンスを入れず、歌とパフォーマンスのみで勝負しています。ライブで披露するのも今から非常に楽しみです」

昨年の紅白には、キンプリ時代の仲間２組が出場を果たしている。「刺激になりますし、比べるよりかはいつまでも切磋琢磨して親友でもありずっとライバルでもあるので、皆の活躍はモチベーショにも繋がりますし、僕は僕なりのペースでいけたらいいですし、みんながハッピーになれば」との思いを明かし、笑んだ。