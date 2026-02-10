河合優実、酒類CM初出演に笑顔「ビールが大好き」 意外な一面も明かす「かなりポンコツです」
俳優の河合優実、お笑いコンビのシソンヌ（長谷川忍／じろう）らが10日、都内で開催された「サントリー生ビール」新CM発表会に出席。河合は酒類CM初出演の喜びを語ったほか、コントの演技を参考にしていると公言してきたシソンヌとのイベント共演に笑顔を見せた。
【写真】河合優実、全身真っ白の爽やかワンピース姿 ビールをぐいっと飲む姿も
今回が酒類CMに初出演となった河合は「ビールが大好きなので、素直にうれしいという気持ち」としたうえで、「リニューアルした新しい商品なので。その看板を背負うっていう緊張感も感じています」と心境を語った。
CM撮影については「すごく素敵なロケーションで、シンプルにビールを飲むというシチュエーションだったんですけど、フィルムで撮っていまして、そこもなかなかない体験なので。すごく素敵な映像に仕上がっていてうれしいですね」と笑顔で振り返った。
新商品にちなみ、ギャップを感じられる面があるかと質問された河合は「あると思います。しっかりしてそうに見られるんですけど、かなりポンコツですね。人としての能力が、ちょっと欠けている部分が（笑）」と発言。「抜けている部分がかなり多いです。そう見られないことが多いですね」「眼鏡とかしょっちゅうなくしちゃうし。家の中でなくしちゃう。どこかにあるはずなんだけどっていうことが多いです」と明かしていた。
また、過去の自分にかけたい言葉という話題では、河合はデビュー当時の自分に会いたいそうで、「『そのままいけ！』って」と笑顔。心配することはないと伝えたいと言い「ネタバラシはしないですけど、『こういう作品に出れるよ』とか。安心させてあげたい」と語っていた。
この日は、CMソングを担当したミュージシャンの斉藤和義も出席。料理好きな河合が、斉藤のためビールに合うおつまみをその場で作ったほか、河合はじろうにビールサーブも行った。
