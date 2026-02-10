ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、スヌーピー・バックロット・カフェでは、開業当初の思い出がよみがえるスペシャルなアイテムが登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スヌーピー・バックロット・カフェ「スヌーピー・ランチボックス」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：スヌーピー・バックロット・カフェ

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

この「Discover USJ」を象徴するアイテムとして、開業当初に人気を集めた“ポップコーンバケツ”が、形を変えて再登場します。

今回登場するのは、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた「スヌーピー・ランチボックス」です。

当時のデザインを彷彿とさせるレトロで愛らしいルックスは、長年のファンにとっては懐かしく、新しいファンには新鮮な魅力として映ります。

ランチタイムを楽しく彩るだけでなく、25周年の思い出を持ち帰るコレクタブルアイテムとしても最適です☆

イベント期間中のパーク内では、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』が開催され、祝祭ムード一色に染まります。

懐かしさと新しさが融合した特別なランチボックスを手に、アニバーサリーイヤーだけの心躍る体験を満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スヌーピー・バックロット・カフェ「スヌーピー・ランチボックス」の紹介でした。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

