ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催1

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションした豪華なオリジナルグッズがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／映画アトラクション「25周年アニバーサリー」スペシャルグッズ

発売日：2026年3月2日(月)より順次

販売場所：ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

映画アトラクションファンの期待に応える今回のスペシャルグッズは、当時のワクワクを呼び起こすような復刻デザインやヴィンテージ加工が施されたこだわりのラインナップとなっています。

Tシャツ（映画コラボ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』の4作品のアートを贅沢に組み合わせたTシャツです。

当時を懐かしむようなヴィンテージ加工が施されており、25周年の祝祭を記念するのにふさわしい、映画ファン必見の1枚に仕上げられています。

アソートクッキー

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして登場するアソートクッキーです。

名作アトラクションの記憶がよみがえる特別なデザインのパッケージは、25周年の思い出を自宅に持ち帰るのに最適です。

イベント期間中のパーク内では、歴代の人気映画たちがパレードや限定装飾など、さまざまな形で25周年を盛り上げます。

さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』もスタートし、パーク全体がエモーショナルな熱狂に包まれます。

25年間にわたりゲストに超興奮を届けてきた伝説の映画作品たちが織りなす特別なグッズを手に、アニバーサリーならではの“祭り”を存分に堪能してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／映画アトラクション「25周年アニバーサリー」スペシャルグッズの紹介でした。

TM ＆ © Universal Studios ＆ Amblin Entertainment

JAWS TM ＆ © 2026 Universal Studios

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

