ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催します。

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、25体のピカチュウが登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』の開幕に合わせ、ピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜「ポケモン」オリジナルグッズ

発売日：2026年3月2日(月)より順次

販売場所：パーク内各ショップ

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

パレードの高揚感をさらに引き上げるアイテムとして、いつでもどこでもピカチュウがあなたの相棒になる「ショルダーストラップ付きマスコット」や、たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインの「Tシャツ」などが登場します。

ぬいぐるみハット（ピカチュウ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

かぶるだけでテンションが最高潮になる、遊び心満載のアイテムです。

耳がぴょこぴょこ動くギミック付きで、まるでピカチュウが一緒にはしゃいでいるようなかわいさを楽しめます。

Tシャツ（ピカチュウ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

たくさんのピカチュウがデザインされた、お祭り気分を一気に引き上げるTシャツです。

パレードに参加して、ピカチュウたちと一緒に“祭り”の一員として盛り上がるのにぴったりの1枚となっています。

ショルダーストラップ付きマスコット（ピカチュウ）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ピカチュウを身近に感じられる、ショルダーストラップ付きのマスコットです。

パーク内を一緒に歩けば、25周年の祝祭をいつでも相棒と一緒に楽しむことができます。

イベント期間中は、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』のリズムに合わせて、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』も開催されます。

25体ものピカチュウが登場する圧倒的なスケールのパレードとともに、お気に入りのポケモングッズを身につけて、今だけの熱狂的な“祭り”を全身で満喫してください☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜「ポケモン」オリジナルグッズの紹介でした。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

