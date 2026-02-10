ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年を盛り上げるべく、ユニバーサル・マーケットでは人気ブランドの商品をUSJ流にアレンジした、見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・マーケット「本気パロ」食べ歩きフード

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：ユニバーサル・マーケット

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

「ユニバーサル・マーケット」に登場するのは、サーティワンアイスクリーム、キューピー、伊藤ハムといった人気商品との驚きのコラボレーションメニューです☆

サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜 ／ 〜ラブポーションサーティワン〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

サーティワンの大人気アイスクリームのフレーバーを再現したサクサクのチュリトスです。

「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」の2種類がラインナップされ、見た目にもアニバーサリー感満載の仕上がりとなっています。

マヨマヨツナマヨコーンまん

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

キューピーとのコラボレーションで誕生した、見た目がマヨネーズそのものなインパクト抜群のキャラクターまんです。

中にはコーンとマヨネーズがたっぷりと詰まっており、驚きのアイデアが光るメニューです☆

アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

伊藤ハムの人気商品を使用した、35cmを超える超BIGな「アルトバイエルン」が迫力満点のホットドッグです。

その名の通り“モンスター”級のボリュームで、しっかりとお腹を満たしてくれます。

イベント期間中は、ピカチュウが25体も登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』や、Vaundy書き下ろしのテーマソングに合わせてクルーと踊る『Discover U!!! タイム』など、パーク全体が“祭り”の熱気に包まれます。

驚きと楽しさが詰まった“本気パロ”フードを片手に、25周年だけの超刺激的な1日を満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・マーケット「本気パロ」食べ歩きフードの紹介でした。

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post サーティワンやキューピーと“本気”のコラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年記念「Discover U!!!」食べ歩きフード appeared first on Dtimes.