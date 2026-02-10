ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催します。

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、ワーフカフェではヤクルトの人気商品とコラボレーションした贅沢なデザートがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワーフカフェ「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」

発売日：2026年4月1日(水)

販売場所：ワーフカフェ

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返る「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

「ワーフカフェ」に登場するのは、昨年も大好評を博したヤクルトとのスペシャルコラボレーションメニューです。

パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」が、25周年を記念してパワーアップして新登場！

ヤクルト独特の風味を活かしたソフトクリームに、マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした、爽やかな絶品デザートです。

祝祭ムードに包まれるパークを散策しながら楽しむのに最適な、アニバーサリーならではの贅沢な一杯に仕上げられています。

イベント期間中は、ピカチュウが25体も登場する新演出が話題の『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』が開催され、パーク全体がエネルギッシュな“祭り”の熱気に包まれます。

さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』がスタートし、特別な盛り上がりを見せます。

高揚感あふれるパークのエンターテイメントとともに、ここでしか出会えない特別なコラボスイーツを堪能してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワーフカフェ「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」の紹介でした。

