ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間10日夜から11日早朝にかけての大会5日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

ここまで日本代表は7個のメダルを獲得。スキージャンプ女子ノーマルヒル（NH）で、初出場の丸山希（27、北野建設）が日本勢メダル第1号となる銅メダル。スノーボード男子ビッグエアは木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23、YAMAZEN）が銀メダルと日本勢ワンツーの快挙を達成した。

9日にはフィギュア団体で日本がアメリカとの大接戦の末、2大会連続の銀メダル。10日はスピードスケート女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、スキージャンプ男子ノーマルヒル（NH）で初出場の二階堂蓮（24、日本ビール）が銅メダルを手にした。さらにスノーボード女子ビッグエアでは村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がスノーボード女子史上初の金メダルを獲得するなどメダルラッシュとなった。

大会5日目は、フィギュア個人で前回北京五輪（2022年）銀メダルの鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）やフリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真（28、トヨタ自動車）ら日本のエースが登場。スキージャンプ混合団体では北京五輪の雪辱を果たすべく、悲願の金メダルに挑む。

フィギュアスケート／男子シングル・ショートプログラム

団体のショートプログラム（SP）でアメリカのイリア・マリニン（21）とのエース対決を制した鍵山は、初の金メダルを懸けてショートに臨む。団体のフリースケーティング（FS）で会心の演技を見せた佐藤駿（22、エームサービス/明治大）、初出場の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）がいよいよ五輪のリンクに立つ。

スキー ジャンプ／混合団体

前回大会の北京五輪から採用されたジャンプ混合団体。しかしその北京五輪では郄梨沙羅（29、クラレ）がスーツ規定違反で失格となり4位と表彰台を逃した。悲願の金メダルへ、男子のエース小林陵侑（29、TEAM ROY）、郄梨、丸山、二階堂の最強布陣でリベンジに挑む。

スキー フリースタイル／男子モーグル・予選1回目

日本のエース堀島行真（28、トヨタ自動車）が前回の銅メダルを超える金を目指す。ライバルであるキングズベリーを上回れるかがカギ。西沢岳人（26、チームリステル）、藤木豪心（28、イマトク）、島川拓也（27、日本仮設）もまずは予選突破を狙う。



【大会5日目 日本選手の主な出場種目】

10日 クロスカントリースキー／女子スプリントクラシカル・予選〜決勝

10日 クロスカントリースキー／男子スプリントクラシカル・予選〜決勝

10日 スケート ショートトラック／女子500m・予選

10日 スケート ショートトラック／男子1000ｍ・予選

10日 フリースタイルスキー／男子モーグル・予選1回目

10日 スケート ショートトラック／混合団体リレー・準々決勝〜決勝

10日 アイスホッケー／女子・予選リーグ（日本ースウェーデン）

10日 フリースタイルスキー／女子モーグル・予選1回目

11日 フィギュアスケート／男子シングル・ショートプログラム

11日 スキー ジャンプ／混合団体



※写真は左から堀島選手、鍵山選手