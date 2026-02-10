木村魁希、1st写真集を発売 『ゴジュウジャー』熊手真白役 “裸ジャケット”も披露
俳優の木村魁希の1st写真集『木村魁希写真集（仮）』が3月23日に東京ニュース通信社から発売されることが決定した。
【画像】熊ではなく猿と一緒に笑顔を見せる木村魁希
木村は、8日に最終回を迎えたスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に熊手真白／ゴジュウポーラー役として出演し、注目を集めている。そんな木村の自身初となる写真集が3月23日にリリースされる。
撮影したのは『ゴジュウジャー』をクランクアップしたばかりの今年1月。1年間の撮影を通じて、一回りも二回りも成長した木村の今、そして多面的な魅力を写真で表すべく、自身がやりたいことなどアイデアも取り入れながら制作が進められた。
初写真集らしく、朝のシチュエーションではゆるっとしたパジャマ姿でかわいく、さわやかに。さらに動物園では動物たちとの触れ合いや、夜のゲームセンターではちょっぴりヤンチャな一面も。そのほか得意とするサッカーを楽しむ姿や、古着が大好きということで実際に古着屋を訪れ物色。
また、和と洋の異なる世界観で、古き良き民宿では敷き布団に寝転がる様子や、ぽかぽか温泉に浸かっていやされるという、まるで修学旅行気分を味わうことに。一転ホテルでは、スタイルの良さが存分に発揮された黒スーツに身を包み、バーでお酒を嗜んだり、“裸ジャケット”を披露するなどセクシーな姿も披露する。
そして『ゴジュウジャー』で演じた熊手真白のキャラクターカラーである“白”を用いて、全身ホワイトコーデの木村が、真冬の海辺で躍動するという幻想的なシーンも撮影した。
写真パート以外にも、生まれてから今に至るまでの24年間を赤裸々に語った1万字超えインタビューも収録。写真だけではない、文字でも木村の“多面的な魅力”が完全収録されていると言っても過言ではない。
10日発売の『TVガイドdan vol.59』には、どこよりも早い写真集からの独占先行カットや写真集の撮影秘話、先日最終回を迎えたばかりの『ゴジュウジャー』の振り返りインタビューなどが掲載されている。
また、発売記念イベントが誕生月である5月に開催。2日に分かれて行われ、初日は5月2日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、2日目は5月24日に東京・池袋エソラHMVにて開催される。それぞれハイタッチや2ショット撮影会が行われるほか、イベント会場でしかゲットできない本書のメイキングDVDのお渡し、名前入りボイスメッセージ収録や写真集への直筆宛名入れ＆サイン入れなど、特典も用意されている。
■木村魁希コメント
このたび、写真集を発売させていただくことになりました！いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます!!
今回の写真集では、さまざまなシチュエーションの中で、それぞれにテーマを持ってスタイリング・撮影をしていただきました。ありのままの僕はもちろん、役者としての僕の一面も切り取っていただけたのではないかと思います。
盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひお手に取って、いろいろな僕を楽しんでいただけたらうれしいです。
