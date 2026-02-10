『古畑任三郎』再放送に歓喜の声「全部分かってるのに何度見ても面白ぇ」 40歳で急逝した“名バイプレイヤー”の姿も
フジテレビは9日、10日の2日間にわたり、人気ドラマシリーズ『古畑任三郎』を再放送。SNSには、歓喜の声が広がっている。
【場面カット】みんな若い＆“今泉くん”がフサフサ…鈴木保奈美が出演した「ニューヨークでの出来事」
同作は、己の冷静な判断・推理・巧みな話術で巧妙なトリックを解き明かす刑事・古畑任三郎（田村正和さん）と、毎回犯人役に迎えるゲストでストーリー構成された刑事ドラマシリーズ。山口智子演じるフラワーアレンジメントスクール学長が、方針の合わない師匠を大胆にも発表会の本番中、大勢の観客のいる中で殺害する「しばしのお別れ」が前後編に分けられ、2日間にわたって放送された。
後編の劇中には、2002年にくも膜下出血のため、40歳の若さで急逝した俳優の伊藤俊人さんの出演シーンも。伊藤さんは、科学捜査研究所の技官・桑原万太郎として登場し、田村さん演じる古畑を証拠品保管室へ案内した。
この放送に、SNSには「急に古畑の再放送やってて古畑だ！！？って大声出た」「古畑任三郎やってるの嬉しすぎる」「古畑任三郎が再放送してるとテンションが↑」「定期検診で学校を早退の我が子。再放送の古畑任三郎を生まれて初めて観たらしく「これ犯人が最初からわかってるタイプのドラマ…！」ととても新鮮な反応をしている」「古畑任三郎てネタも展開も全部分かってるのに何度見ても面白ぇな」など、歓喜の声が寄せられた。
また、「田村さんがお亡くなりになる前に「映画：古畑任三郎」を作って欲しかったなぁ…」とかなえられない願望を寄せるコメントも上がった。
