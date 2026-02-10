ドッグランでパパと遊んでいたらママを見失った…！一心不乱に探し回りママを発見。そのときのわんこの愛おしい姿が話題を集め、投稿は17万回再生を突破しています。「だから犬はたまらない」「満面の笑み♡」「可愛すぎて泣きそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

ドッグランでママとはぐれた…！

Instagramアカウント「kappa_wanwan」に投稿されたのは、元保護犬「カッパ」ちゃんのドッグランでの一コマ。

たくさんの人とわんこで賑わうドッグランの中、木の陰から現れたカッパちゃんですが、辺りを見回してどこか不安そうなお顔…。というのも、パパと遊んでいたらママとはぐれてしまったのだとか。ママ大好きなカッパちゃんは、とたんに探し始めたといいます。

『ママどこー？』とキョロキョロしながら駆け足で探します。楽しそうに走る他の犬たちには目もくれず、カッパちゃんはママだけを探していたそう。

必死に探し回るわんこ

多頭飼育崩壊の場から脱走して野良犬生活、その後収容された保健所で出産、最後に保護団体を経て、飼い主さんと巡り合ったカッパちゃん。どこか切実な様子は壮絶な過去が関係しているのかもしれません…。

急に足取りが早くなったかと思うと、ひとりの女性に近づいていくカッパちゃん。ついにママを発見か…と思いましたが、人違いだった模様。すれ違いざまに優しく撫でられるも、カッパちゃんは足早に去っていったそうです。

ママを発見…！愛おしいリアクションに感動

ついにママを見つけたカッパちゃん。その瞬間は頭の上に『！！』と、ビックリマークが見えそうなほど目を見開いていたそう。すぐさまママに向かって一直線！しっぽを全力で振りながら、体ごとぶつかる勢いで走ってきたといいます。

そしてそのお顔は満面の笑み…！お目目もキラキラ、満開のお花のような笑顔だったそうです。ママと再会した瞬間に無条件にあふれた愛情が形となってあらわれたかのよう。カッパちゃんの愛おしいリアクションは、多くの人に感動を与え心を温かくしたのでした。

この投稿には「これはたまりませんね」「子どもとおんなじ！」「見つけた瞬間の笑顔ったら…♡」などのコメントが寄せられています。これだからわんこは最高ですよね♡

Instagramアカウント「kappa_wanwan」には、カッパちゃんの微笑ましい日々が紹介されていますよ。笑顔と癒しをもらいたい方はぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kappa_wanwan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております