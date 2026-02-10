1997年のソウルを舞台にした1月から配信中のNetflixドラマシリーズ『Missホンは潜入調査中』は、アンダーカバー（潜入捜査）ものにあるサスペンスフルな展開とラブコメディを融合させつつ、ジェンダーロールの苦さを撃つ異色のガールズクラッシュドラマだ。

“汝矣島の魔女”と恐れられるエリート金融監督院証券監督官（金融機関に関する検査・監督業務などの業務）・ホン・グムボ（パク・シネ）は、不正な金の流れがあるハンミン証券を調査していた。内部告発者カン・ミョンフィ社長（チェ・ウォニョン）とその協力者“イエッピ”の助けで査察に入る直前、ミョンフィが不審な死を遂げ、肝心の告発資料も消えてしまう。

さらに命まで狙われるはめになったグムボだったが、“イエッピ”を自ら探ることを決意。ハンミン証券の新人社員ホン・ジャンミへ姿を偽り潜り込む。ところが、企業ハンターとして名を上げていたグムボの別れた恋人シン・ジョンウ（コ・ギョンピョ）が、新社長として偶然就任。元彼からも正体を隠しながらの潜入調査がスタートする。

身分を隠して犯罪集団や敵対する組織に入りこむ潜入捜査ものは、ノワール作品の中でも人気があるジャンルだ。韓国ドラマでも枚挙に暇がないが、女性が主人公の作品となると、記憶喪失の検事が自分とそっくりな財閥の嫁になりすます『ワン・ザ・ウーマン 』や、父を殺された主人公が麻薬組織のボスの後ろ盾を得て警察へ潜入する『マイネーム：偽りと復讐』くらいだろう。

そうした現状自体にも閉塞感を感じざるを得ないが、本作の背景となる1997年はより一層苦々しい時代だった。日本でいうところの「雇用機会均等法」である韓国の「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法」は、1986年施行の日本から2年後の1988年に施行された。IMF経済危機を挟んだ1995年から2000年の男女別産業別就業者数（※1）を見ると、金融関係でも女性の就業者数が増えたことが分かる。数字の上でも1997年当時は女性の社会進出が増えつつあったが、人々の意識にはまだ壁があった。特に象徴的なのが、ジャンミたち女性社員が会社でみな「ミス・ホン」などと呼ばれている点だ。

女性社員は出世せずいずれ結婚することが前提なため、男性社員のように肩書やフルネームで呼ばれない、あからさまな差別（※2）だ。ハンミン証券の日常風景を見ていても、女性はお茶くみや昼食の希望の聞き取りなど雑用ばかり。一方で、ジャンミが“イエッピ”の候補と見て接触した、ミョンフィ社長の専属秘書だったコ・ボクヒ（ハ・ユンギョン）は、上司から採用試験問題のミスの責任を押しつけられ、解雇寸前になってしまう。そうなると、小さなパイの取り合いが起こる。ボクヒが四大卒の同期からキャリアを蔑まれるといった女性同士で起きる足の引っ張り合いも、結局は男性優位社会のしわ寄せだと言える。

査察失敗の責任で降格させられたグムボは、部下だった男性たちから仕返しのように嘲笑の的にされる。これだけでも苦々しいが、ジャンミとしてハンミン証券寄宿舎のルームメイトになった仲間たちの過去からも、当時の女性たちが直面していたシビアな現実が浮かび上がる。ボクヒは家庭環境に恵まれなかった悲痛な過去があり、さらに暴力的で刑務所上がりの兄から今もなお金をせびられている。

カン・ウンジュ（チェ・ジス）は実は会長の一人娘ノラであり、会社員生活にもさほど興味がなかったが、我が子を社長亡き後の後継者争いに食い込ませたい母親により、半ば強制的に素性を隠して入社した。いわば“コマ”だ。そしてミスク（カン・チェヨン）は、妊娠を知った彼氏に捨てられた未婚のシングルマザーだった。

第4話、4人で夜遊びに行くエピソードで、話題は「落ちこんだ時こっそり泣く秘密の場所がある」という切ないガールズトークに。会社から遠いハンバーガーショップ、金庫、最終のバス、図書館の地下二階の女子トイレ……誰にも見せられない気持ちを隠しておく場所を、互いに打ち明けていくのだった。ジャンミもボクヒも秘密と思惑があるように、4人はベタベタするわけでもないが確実に繋がり合っている。そんな彼女たちの姿には胸が痛くなる。4人のような女性の悔し涙が、歴史の中にどれほど埋もれているのだろうか。

ジャンミたちとは違ったありようで時代を象徴するキャラクターが、ハンミン証券秘書室長のソン・ジュランだ。24時間カン会長の傍を守る影の実力者で、彼女が創業者兼会長カン・ピルボム（イ・ドクファ）に頼んで作ったのが、優秀な女性社員親睦のグループ「女友会」だった。会社から疎外感を与えられていた女性社員に向上心と帰属意識を持たせるための会だったが、いつしか裏金を会員の名義でプールするなど不正の温床となってしまっている。ジュランはたしかに女性の社会進出への足がかりを胸に抱いていたはずだが、いつしか志を見失い、ピルボムのような絶対的な権力と不正に取り込まれてしまったのかもしれない。

「ジャンミ」は主に1970年代から1980年代に人気があった名前であり、またピルボムが明かしているが「ハンミン証券」は韓国＝大韓民国の「대한민국」（テハンミングク）から取られている。ホン・ジャンミは、韓国のかつて女性たちに与えられた典型的な名前を背負い、その時代の女性の苦難を引き受けながらも、現代の女性たちのように果敢に社会の不正と理不尽に切り込んでいく。凄腕エンジニアながら存在感のないイ・ヨンギ課長（チャン・ドハ）をなだめすかし、やる気にさせて上手く“使う”さまは、男性社員しか実務に当たれない状況を逆手に取る賢い方法だ。一般的な取引を装った会社ぐるみの不正を阻止したり、一介の女性社員と侮っていた周囲の男性、とりわけ中年管理職たちが、一瞬で危機を察知する才能に恐れを抱き始める姿が痛快だ。

すでに物語はついに、1997年12月3日の運命の日を迎える。当時、IMFの介入により金融機関のリストラと構造改革を受け入れたことで、証券会社を含む金融会社が多く倒産した。ジャンミの正体をグムボだと突き止めていたジョンウは「報われない正義感だけで生きていくのか？」と忠告する。二人が別れたのは、ハンミン証券への調査をめぐり、ジョンウが不正を見逃したせいだった。ジャンミは「今度も傍観すればいい」と突っぱねる。

脚本を担当したムン・ヒョンギョンは「過去を懐かしむ物語ではなく、前へ進んでいく物語を描きたかった」と、その執筆意図を語っている（※3）。近年、日本や韓国では2000年前後のカルチャーへ憧れる「レトロ文化ブーム」があった。だがジャンミは、懐古する言説に強烈なカウンターパンチを食らわせる。あなたの住む国の過去は、それほど良かったのか？と。

脚本を担当したムン・ヒョンギョンは「過去を懐かしむ物語ではなく、前へ進んでいく物語を描きたかった」と、その執筆意図を語っている（※3）。近年、日本や韓国では2000年前後のカルチャーへ憧れる「レトロ文化ブーム」があった。だがジャンミは、懐古する言説に強烈なカウンターパンチを食らわせる。あなたの住む国の過去は、それほど良かったのか？と。

（文＝荒井南）