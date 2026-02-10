カプコンは、『モンスターハンターワイルズ』1周年直前メッセージを公開し、『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート内容と今後の展開について発表した。

今回のアップデートでは、「歴戦王アルシュベルド」が常設イベントクエストとして登場する。3月19日からは期間限定のフリーチャレンジクエストとしても登場予定だ。また今回のアップデートが『モンスターハンターワイルズ』における最後のアップデート情報となる。

新たな装備も登場するほか、★10のクエストからは、レア度の高い鑑定護石が入手しやすい「古びたお守り」や巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦錬磨の証」が入手できる。

「歴戦王アルシュベルド」以外の★10歴戦王も登場する。さらに高難度のフリークエストとして、★10歴戦王の大連続狩猟クエストが追加される。

「オリジナル武器・チャームデザインコンテスト」の最優秀作品が入手できるイベントクエストが配信される。「砕ケシ封鏡ノ剣（大剣）」と「SOSなお肉運び！」の2つが配信される。

『モンスターハンターストーリーズ3～運命の双竜～』発売を記念したコラボサイドミッションも配信される。ロイヤルアイルー「ルディ」のなりきりオトモ装備や、オトモンをモチーフにした特別なチャームが入手可能だ。

他にもイベントクエストでは、狩られた回数が最も少ないモンスターをターゲットにしたクエストなどが配信予定だ。今後もイベントクエストの発表を予定している。

アップデートでは他にも、サポートハンター「ナディア」と協力し、報酬としてナディアが愛用する装備がもらえるサイドミッションや、狩人とオトモの身だしなみチケットの再配布なども盛り込まれている。

さらにVer.1.041アップデート配信から1ヶ月間、1周年を記念したゲーム内イベントが開催される。特別ログインボーナスがもらえるほか、季節イベント「交わりの祭事」を週替わりで復刻開催するほか、新たなイベントクエストも毎週登場する。

『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデートは2月18日より配信予定だ。

さらに動画の最後では今後の展開について発表された。動画では『モンスターハンターワイルズ』においても、『モンスターハンターライズ：サンブレイク』などの大型拡張コンテンツの開発していることを明らかにした。

夏頃に正式な情報が発表される予定とのことだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）