◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第２節 藤枝ー松本（１４日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝は１０日、１４日のＪ３松本戦に向け、焼津市内で軽い調整を行った。今季、松本から移籍したＦＷ菊井悠介（２６）は、古巣への“恩返し”として、今季就任した槙野智章監督の初勝利に貢献することを誓った。

移籍１年目にして背番号１０となった菊井は、開幕戦のＪ３岐阜戦（０●２）でスタメンに起用され、１日のオフを挟んだこの日はランメニューなどで調整した。開幕から２週目での古巣との対戦については「早いですね」と笑みを浮かべつつも、「藤枝としては挑戦していくという意味で、ただの１試合にすぎないかもしれませんが、個人的には特別なゲームになります。感情的にも難しい試合になると思います」と率直な胸の内を明かした。

流通経大卒業後に松本でプロデビュー。クラブの要請もあり、３年目から現在と同じエースナンバーを背負い、主将も２年間務めた。成長の場を与えてくれた古巣でもある。その上で「藤枝には上を目指して来ました。絶対に負けてはいけないですし、勝つことが松本への恩返しになると思っています。チームの勝利に貢献して、必ず勝ちたい」と力強く語った。

開幕戦では左インサイドハーフでスタメン出場。ゴール前でＦＷ矢村健（２８）の動きを生かした浮き球のパスやヒールパスを供給するなど、新監督が掲げる変幻自在で攻撃的なサッカー「Ｍｉｒａｇｅｏ（ミラージオ）」を体現。身長１７３センチ、体重７３キロと決して大柄ではないが、その分、大柄で強度の高い選手とも渡り合えるよう磨きをかけてきたアイデアあふれるプレーを披露した。

槙野監督も「全体的にすごくよかった。間違いなく、うちのチームにはいないプレースタイル」と高く評価。一方で自身は「（完成度は）４割。まだまだ精度とゴール前でのプレー回数が足りない」と、反省の言葉を口にする。古巣サポーターに「成長した姿を見せたい」と語っており、勝利という最高の形で、その思いをピッチ上で表現するつもりだ。（伊藤 明日香）