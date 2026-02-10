米軍が9日に投稿した、東太平洋を航行する「麻薬船」とされる船舶の動画の静止画像/X/@Southcom

（CNN）米軍は5日、東太平洋で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船舶を攻撃した。米南方軍によると攻撃で2人が死亡、1人が生存した。

「2月9日、南方軍司令官フランシス・L・ドノバン将軍の指示により、合同任務部隊サザンスピアは指定テロ組織が運航する船舶に対し、致死的な物理的攻撃を実施した」と南方軍司令部はX（旧ツイッター）で発表。沿岸警備隊に対し、生存者の捜索救助活動を開始するよう通知したと付け加えた。

沿岸警備隊の報道官はCNNへの声明で、「エクアドル海上救助調整センターが捜索救助活動の調整を引き継いだ」と述べ、沿岸警備隊が技術支援を提供すると付け加えた。

「麻薬船」への一連の攻撃は「オペレーション・サザンスピア」と名付けられており、これで少なくとも121人が死亡したことになる。トランプ政権はこの作戦について、麻薬密輸を抑制する狙いがあると説明している。

政権は殺害された人々を「非合法戦闘員」と呼び、司法省の機密情報に基づき司法審査なしに致死的な攻撃を加えることが可能だと主張している。

9日の船舶攻撃は、今年公表された攻撃としては3件目であり、生存者のいる攻撃としては2件目となる。1月の攻撃では2人が死亡し、生存者は1人だった。

政権は、「オペレーション・サザンスピア」での死亡者が麻薬カルテルと関係していたことや、各船舶に麻薬が積載されていたことを示す証拠をほとんど公表していない。

攻撃の合法性は、9月に作戦が開始されて以来、議会でも厳しい調査の対象となっている。複数の現役および元軍法務弁護士が以前CNNに対し、攻撃は合法ではないようだとの見解を明らかにしていた。