佐々木希、家庭的な手料理3品公開「献立真似したい」「全部美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の佐々木希が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】2児の母・38歳女優「食欲をそそられる」きんぴら＆ワカメスープなど手料理公開
佐々木は「きんぴらとワカメスープと 今日は、唐揚げ」とメニューを紹介し、手料理の写真を投稿。厚みの揃った半月切りのれんこんと短冊切りのにんじんなどの具材に調味料がよく絡んだきんぴら、ワカメをたっぷりと使用したスープ、きつね色にカラッと揚がった唐揚げと、丁寧に作られた家庭的な手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「丁寧さが伝わる」「献立真似したい」「食欲をそそられる」「料理上手で憧れる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆佐々木希、家庭的な手料理披露
◆佐々木希の投稿に「丁寧さが伝わる」の声
