中川翔子「頭とおしり カワユス」息子のずり這い姿公開「悶絶級の可愛さ」「愛おしすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手でタレントの中川翔子が、2月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。ずり這いをする息子の後ろ姿を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「悶絶級」息子の可愛すぎるずり這い姿
中川は「ずり這い！前にすすんでるー！！」と記し、息子の後ろ姿の写真を投稿。うつ伏せの状態で両肘を床につけ、顔を上げて前進しようとする成長した姿が収められていた。
息子たちの成長を記録する絵日記では、ずり這いをする息子の後ろ姿の絵に「弟くん 寝返りからのずりばい！！足を使って前に進みます…！頭とおしり カワユス」、また正面から描いた絵に「真剣にストイックに何度も寝返りからのずりばい挑戦する姿たまらん」とコメントを添えていた。
この投稿に、ファンからは「悶絶級の可愛さ」「どんどん大きくなってる」「愛おしすぎる」「成長が楽しみ」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
