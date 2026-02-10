「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」を開催【2026年2月15日】

生活協同組合コープみらいは2026年2月15日、「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」を、千葉市の幕張メッセ国際展示場9ホールで開催する。

約80社の取引先や生産者に協賛のもと、千葉県産の新鮮な農産物や肉･魚･冷凍食品･飲料･生活用品などコープで人気の商品の販売･試食などを実施する。あわせて、包括連携協定を結んでいる千葉市をはじめ、地域とつながりのある行政なども出展する。

内容としては「食育」「環境」「防災･減災」「子育て」のそれぞれ体験コーナーを設ける。

「食育」では、「かつお節削り体験」(にんべん)、「味の種類とうま味のひみつ」(味の素)、「オリジナルカレー粉づくり体験」(エスビー食品)、「サンドイッチ教室」(山崎製パン)(いずれもホームページからの事前予約が必要)を体験できる。

各事業･組合員活動(ブロック委員会)では、コープデリトラックの乗車体験やコープデリミールキットの試食をはじめ、ユニークな体験や展示を通してコープみらいの事業(宅配、共済･保険、サービス、ハウジング、葬祭、チケット、福祉)を紹介する。

その他、物産展のキッチンカーの出展、組合員活動のSDGsへの貢献や、歩くだけで歩行が何歳相当か測定できる歩行年齢測定、野菜の摂取量が測定できるベジチェック体験なども行う。

当日は、千葉県フードバンク団体連絡会による食品寄贈の受け付け(賞味期限2カ月以上･未開封･常温保存可能な食品のみ)も行う予定だ。

同企画で、コープデリグループの「ビジョン2035」の実現とSDGs達成に向けた、各事業や地域での活動を広く周知する。