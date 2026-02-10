世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するファナティクスの日本法人「ファナティクス・ジャパン合同会社」（東京都港区）は今月20日から渋谷・MIYASHITA PARKと東京スカイツリーに3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオフィシャルグッズを取りそろえた期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルストア」をオープンする。

オフィシャルストアではWBCのロゴが入った特別なユニホームや帽子などアパレル500種類以上を展開。野球場の雰囲気が展開される店内では、侍ジャパンに選出されたドジャースの大谷翔平、山本由伸、阪神の佐藤輝明ら全選手のネーム＆ナンバーTシャツやフェイスタオルのほか、お菓子や雑貨など多彩なアイテムが並ぶ。

また、前回2023年大会の決勝で対戦した米国代表や1次ラウンドで日本と同じプールCに入った韓国、台湾、オーストラリア、チェコの代表グッズも販売される。

MIYASHITA PARKのストアは2月20日から3月18日まで、東京スカイツリーのストアは3月18日まで営業予定。