ミラノ冬季五輪を支える中国の技術―中国メディア

6日に開催された2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式では、AIGC（人工知能生成コンテンツ）によるアニメーションが100年にわたる冬季五輪の記憶をつなぎ合わせ、同時にテクノロジーが今大会に不可欠な物語の言語となることを予感させた。競技場の内外で存在感抜群の中国のテクノロジー要素がオリンピックの観戦、参加、体感の在り方を静かに再構築している。中国新聞社が伝えた。

競技場内ではコア技術が大会体験を再構築している。今大会の中継体験は中国のAI技術による深いエンパワーメントによって一新された。国際オリンピック委員会（IOC）は、アリババ（阿里巴巴）の大規模言語モデル「通義千問（Qwen）」を基盤に、五輪史上初となる公式大規模言語モデルを構築。IOCのコベントリー会長は、「ミラノ冬季五輪はこれまでの五輪の歴史の中で『最もスマートな』五輪になるだろう」と述べた。

大会運営支援の面では、「通義千問」を基に開発された「国家オリンピック委員会AIアシスタント」が各国代表団に多言語による大会サービスを提供している。参加資格の確認から後方支援の調整に至るまでさまざまな問い合わせに対応し、言語や地域の壁を効果的に打ち破り、世界規模での連携協力の効率を高めている。

雪上競技の中継における課題に対しては、中国が開発したマルチモデル融合アルゴリズムが、より鮮明な「バレットタイム」の静止映像や新たに追加された「タイムスライス」エフェクトを提供し、選手の空中回転の軌跡を一目で把握できるようにした。「自動メディア記述システム」は、リアルタイムで試合ハイライトや分析を生成し、観客が競技の魅力をより深く楽しめるようにしている。 中国選手団



選手もまた、テクノロジーの進歩を実感している。中国のスポーツブランドは3DスキャンモデリングとAI技術を活用して競技用ウェアをカスタマイズし、新世代の耐切創素材によって軽量性と通気性のバランスを実現した。さらに、低空気抵抗設計により競技用シューズの性能を最適化し、「密着型テクノロジー」で氷雪選手の一瞬一瞬の挑戦を支えている。

競技場外ではスマートインタラクションが人情味を伝える。「オリンピックAIアシスタント」による情報サービスは選手、関係者、観客に対して24時間体制で多言語のスマートな質疑応答サポートを提供し、テクノロジーの「温度」を体現している。

大会の重要インフラとして、高画質を誇る中国製ディスプレー製品が中継センター、競技会場、選手村の各所に設置され、巨大な「スクリーン宇宙」を構築している。選手は試合後、会場の大型高精細スクリーンを通じて遠く離れた家族や友人とリアルタイムでつながり、勝利の喜びを分かち合うことができる。コベントリー会長が特に言及したこの「選手の瞬間」は、中国の表示技術によって実現されたものだ。

選手村では、「スマートバッジ交換ステーション」が従来的な交流にテクノロジーの楽しさを加えている。参加者がバッジを投入すると、大規模言語モデルにより駆動されるロボットアームが音声指示に従ってバッジボールをつかみ、「ブラインドボックス」を開けるような驚きをもたらす。交換のセレモニー感を保ちながら、スマートインタラクションの新鮮な体験を注入している。

選手への全方位的なケアは、選手村のスマートな生活支援にも現れている。睡眠状態を感知する空調設備や翻訳・ナビゲーション機能を備えたAIメガネなどの端末が選手の日常動線に組み込まれ、生活と競技準備に対して便利で効率的な全時間帯のサポートを提供している。

今大会の会場が地理的に最も広範囲に及ぶという課題に対し、中国のクラウド技術に支えられたスマート交通管理システムが、雪と氷に覆われたアルプス山岳地帯でも安定して稼働し、都市から競技会場へ至る「ラストワンマイル」を埋めている。

観戦体験を高めるスマート中継から選手を支えるウェアラブル機器まで、高効率で利便性の高いAIサービスから人の心を温めるインタラクティブデザインに至るまで、中国のテクノロジーは知恵と温もりをもって競技、観戦、生活のさまざまな場面に溶け込み、オリンピックという祭典に新たな活力を注いでいる。（提供/人民網日本語版・編集/KS）