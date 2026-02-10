「免許の写真」“変な顔”に写っても諦めてない？

クルマの運転に必須となる「運転免許証」。

その更新時に撮影される顔写真について、「不機嫌そうに見える」「実物より写りが悪い」と不満を持った経験のある人もいるでしょう。

一般的に、免許センターでの更新手続きでは流れ作業のように撮影が行われ、撮り直しもできないため、納得がいかないまま数年間その免許証を使い続けることになりがちです。

また、背景色は事務的な「水色」が定番で、個性を出しにくいのも事実。

しかし、実は事前に撮影した写真を持参することで、自分好みの表情や背景色の免許証を作ることが可能なのです。

今回は、実際に筆者が写真を持参して更新手続きを行い、その際に某運転免許試験場の担当者に聞いた「持ち込み写真の実態」と「注意点」を紹介します。

まず、担当者に現状を聞いてみたところ、写真を持参して更新する人は全体の約1％程度とのこと。

認知度は上がっているものの、まだ少数派のようです。

そして驚くべきは、「せっかく持参しても使えないケースが少なくない」という事実です。

最大の理由は「画質の劣化」です。

持ち込んだ写真はスキャナーで読み取って免許証に印刷されるため、元の写真よりも画質が落ち、色味も変化してしまいます。

そのため、元々の画質が粗かったり、表面に傷があったりすると、完成後の品質が担保できないとして断られることがあるのです。

また、近年の画像加工技術の普及に伴い、加工された写真が持ち込まれるケースもあるそうですが、当然ながら身分証明書としての性質上、加工はNG。

担当者によると、過去には「顔の下半分を他人のパーツと合成した写真」が持ち込まれたこともあったとか。

しかし、免許証作成システムには過去の顔データとの照合機能があるため、骨格やパーツ位置の不一致ですぐに見破られてしまうそうです。

では、どのような写真ならOKなのでしょうか。

こんな写真はNG！「使える写真」と「使えない写真」の違いとは！

基本的には以下の基準を守れば、フォトスタジオや証明写真機で撮影したものが免許写真に使用できます。

明確化された不適正な写真の一例（画像：警視庁）

・写真のサイズは「縦3cm×横2.4cm」

・頭上に余白(3mm程度)がある

・頭に帽子や布をかぶっていない（宗教上又は医療上の理由がある場合を除く）

・顔も目線も正面を向いている

・上三分身のもの（近すぎない、かつ遠すぎない）

・無背景（後ろに何も写り込んでいない）

・顔や服装が背景に同化していない

・適度な明るさ（明るすぎない、暗すぎない）

・髪や眼鏡で目が隠れていない

・目を細めたり閉じていない

・口を大きく開けていない

・マスクや衣類で顔の全体や一部が隠れていない

特に注目したいのが「背景色」です。

道路交通法では「無背景」とだけ定められており、実は色の指定はありません。

個人を識別しにくい極端な原色や、服と同化する色でなければ、「ピンク」や「オレンジ」、黄色など好きな色を選ぶことができます。

2021年の規制緩和以降、基準が明確化され、「歯を見せない笑顔」や「カラーコンタクト（サークルレンズ等は不可の場合あり）」の使用も一定条件下で認められるようになりました。

ただし、注意点もあります。

まず、持ち込み写真での更新は通常よりも発行に時間がかかるため、当日に受け取れない場合や、手続きに数時間かかることがあります。

また、東京都のように「更新・再交付は持ち込みOKだが、新規取得はNG」という地域や、対応している試験場が限られている場合もあるため、事前の確認が不可欠です。

今回、筆者も実際に持ち込み写真で更新を行いましたが、多少の手間や待ち時間はあったものの、自分が納得した写真で免許証が作れる満足感はひとしおでした。

数年間使う身分証だからこそ、こだわりの一枚で更新に挑戦してみてはいかがでしょうか。