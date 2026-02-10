ÇìÊì¤Ï¸åÆ£¿¿´õ¡¢Éã¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇµÄ°÷¡Ä20ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
´é¼þ¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¡Ö¤ï¡¼¡¢Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öukka¡×¤Î¶Üß·¤â¤¢(20)¤Î¶á±Æ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´é¼þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ò²Ä°¦¤¯¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤á¤ÎÃãÈ±¤Ç¡¢´é¼þ¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿ÎÉ¤¡×¡Ö¤ï¡¼¡¢Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«À¨¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤«¤¤¤ï¤µÁý¤·Áý¤·¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎåºÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ä¤¬¤ë¤¼¡Á¡×¡ÖÂç¿Í¤â¤¢¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Üß·¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÀéÍÕ¸©È¬³¹»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¸åÆ£Í´¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤ÏÇìÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£