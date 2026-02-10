宮崎県日南市では、２月１日からカープ１軍のキャンプが始まっており、平川蓮選手、齊藤汰直投手、勝田成選手、赤木晴哉投手、小林結太捕手の新人５選手も参加しています。期待のルーキーたちの評価について、コーチ陣を取材しました。

ドラフト１位・平川蓮選手

ドラフト１位の平川は、打撃練習では柵超えを放つなど、豪快な打撃を披露しています。キャンプ初の実戦となった２月７日のシート打撃では、５打席に立ち快音は響きませんでしたが、冷静に課題を分析し自らと向き合っています。



■カープドラフト１位 平川蓮選手

「右はヘッドを使えていない打撃をしているので、柔軟な変化球だったり、直球に対応できていない部分があるので、それをまず完璧にすること。左は雑にいってしまっているので、それをなくすことが重要かなと思います。」

■カープ 福地寿樹１軍打撃コーチ

「（良さは）怖がらず向かっていって振れるところ。（左右で）打ち方が違うので、同じようにやると打てない。違う感覚で打たないと、あそこまで振り切れないので、その感覚が（自分と）一致してよかったです。」

「走・攻・守」全てで高い身体能力を活かし、アピールを続けます。



■カープ 赤松真人１軍外野守備・走塁コーチ

「力的には、トリプルスリーを狙える身体能力を持っていると思うので。ゴールデングラブも、絡んでくると思うし。」

ドラフト３位・勝田成選手

ドラフト３位の勝田の守備力と器用さは、首脳陣も高く評価しています。セカンドを本職としながらも、ショート・サードも守っています。



■カープドラフト３位 勝田成選手

「少し自信があるのは守備なので、守備はしっかり自信を持ってやっています。」

■カープ 小窪哲也１軍内野守備・走塁コーチ

「セカンドメインのサードという話だったが、大学時代はショートをやっていなかったと言っていましたけど、ショートをやらせても、器用に今のところこなしている。足も動くし、スローも良い。肩もそこそこ強いので、周りがしっかり見えているのかなと思います。」

■カープドラフト３位 勝田成選手

「自分は守備と、あとは嫌らしい走塁だったり、嫌なバッターになるのが理想なので、そういうところをしっかり意識しながら、内容にもこだわってやっていきたいなと思います。」

育成ドラフト１巡目・小林結太捕手

２月７日のシート打撃で、唯一の３安打を放ったのは、育成の小林でした。



■カープ育成ドラフト１位 小林結太捕手

「育成という立場で３安打打ったけど、守備でも全然アピールできていないし、まだまだだと思うので、一日一日をしっかり大切にやっていきたいです。」

守備面では「送球の精度」を課題に掲げ、日々レベルアップを図っています。



■カープ 石原慶幸１軍バッテリーコーチ

「今、彼がどういう感じでプレーするのかを見ている状態なんで。その中でもポテンシャルは、素晴らしいものはあると思う。色々まだやることもあって大変だと思うし、練習メニューについて行く感じだと思う。もう少し落ち着いたら、もっと良いプレーが出てくると思う。」

カープドラフト２位 齊藤汰直投手

ドラフト２位の齊藤。



■カープ 菊地原毅１軍投手チーフコーチ

「力強い球を投げますし、ベース上の球も強いし、非常にバランスが良いピッチャーだと思います。」

「良い感覚をつかみたかった」と、キャンプ２度目のブルペンで１３２球の熱投。キャンプで見つかった課題に、向きあいます。



■カープドラフト２位 齊藤汰直投手

「体の開きが、前回と今回とずっと言われているので、そこを修正したいなと思います。」

ドラフト５位・赤木晴哉投手

ドラフト５位・赤木の持ち味は、力のある真っすぐです。ブルペンで投球を受けた石原貴規捕手は、「強さがあり、狙ったところに投げられている」と評価しています。



■カープ 菊地原毅１軍投手チーフコーチ

「真っ直ぐも、きれいな球を投げている。変化球も、結構器用に投げきれる球が多いと思う。それを今後も対バッターにやっていく中で、どうやってバッターと対戦して使っていけるかをやっていってもらえれば。二人（齊藤投手と赤木投手）ともブルペンでは期待をもてる投球をしているので、これをバッターに投げる時にどうだせるか期待したいですね。」



【元気丸 ２０２６年２月８日放送】