静岡県は2月10日、磐田市の国内最高齢の男性 水野清隆さんが2月8日に111歳で亡くなったと発表しました。老衰でした。

水野さんは大正3年(1914年)の3月14日生まれ。国内最高齢の男性で、静岡県内では最高齢者でした。