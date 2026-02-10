俳優の東ちづるさんが自身のインスタグラムを更新。

ジストニア痙性斜頸という難病と闘っている、夫の堀川恭資さんとの海外旅行について、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 東ちづる 】 「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」「ふたりで同じものを見て、同じものを味わう」「喧嘩ゼロの旅をめざす(笑 」 ＳＮＳに想い



東ちづるさんは「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行。」と、投稿。



続けて「韓国までの渡航時間なら大丈夫。4人旅行で経験済み。」と、記しました。



そして「車椅子の移動、大変な場面もきっとある。思い通りにいかない瞬間も、予定変更も、疲れも出ると思う。でもそれって、『失敗』じゃなくて、ふたりで乗り越える旅の一部、と今から覚悟をする。」と、綴りました。







東ちづるさんは「『全部回る』より『今日はこれができたね』を大事に。“できないこと”より“できたこと”を記念する。」と、投稿。



続けて「カフェで一息つけた、笑えた、景色がきれいだった――それで十分。」「ホテルでだらっとする時間も、立派な旅。ふたりで同じものを見て、同じものを味わう。それだけで、もう特別。」と、記しました。



そして「喧嘩ゼロの旅をめざす(笑」「これだけの覚悟があれば、大丈夫かな〜」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「お二人で…というのが大事。素敵な旅になりますように」・「一緒に同じ物見てゆっくり過ごせる旅！最高です」・「幸せな旅をされてください」などの反響が寄せられています。







２０２１年１月、東ちづるさんはインスタグラムで、夫・堀川恭資さんについて「ジストニア痙性斜頸という難病で歩行困難」と、明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】