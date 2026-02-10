公開中の「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の主人公は、葬祭プランナーの男女。

葬儀内容の提案から段取り、式の進行までを担当する専門家で、遺族と故人の橋渡しをしながら、生と死に向き合う姿を描いている。プランナーの美空を演じた浜辺美波は「撮影を通して、お葬式のイメージがだんだん変わっていきました」と振り返った。（近藤孝）

葬儀会社のインターンになった美空は、葬祭プランナーの漆原（目黒蓮）とコンビを組む。出産直前に事故死した妊婦（古川琴音）や、先天性の疾患で亡くなった５歳の少女――。大切な人を失い、悲しみに肩を落とす遺族（北村匠海、志田未来ら）のために、２人はよりよい「お見送り」を目指す。

２５歳の浜辺は「祖父母も健在」で、葬式は「出席した経験も少なく、あまり縁がない」ものだった。「暗いイメージ、マイナスのイメージを抱いていた。葬祭プランナーという仕事があることも知らなかった」と明かす。

美空は、仕事と誠実に向き合う漆原の姿を間近に見ているうちに、「葬祭プランナーという仕事の素晴らしさに感銘を受け、仕事への敬意と誇りをもっていく」ようになる。浜辺も美空を演じながら、そう実感するようになっていった。「お葬式は悲しみにあふれた場だけど、皆さんが少しでも前向きになれるようにサポートする仕事だととらえるようになりました」

葬式の場面が多い本作。映画の撮影は、実際に葬儀場や寺を借りて行われた。おごそかな雰囲気の中、葬祭プランナーは自分の感情を抑えて仕事をしなければならない。「演技とはいえ、遺族の役の方たちを目の前にすると、感情が動いてしまうことが多かった。そんな気持ちを抑えるのは、やっぱり大変でした」

実は、美空には、亡くなった人の声が聞こえる特別な力が備わっていた。故人の無念の思いや、自分が死んだことを受け入れられない気持ちまで分かってしまい、美空はほかのプランナー以上に複雑な感情にとらわれる。「故人と遺族の両方の気持ちを受け取るので、より一層、冷静ではいられないですよね」

ただし、演じているうちに、特殊な能力があるという設定を「プラスに受けとめるようになった」という。「もちろん、美空は故人の気持ちを知って、悲しみが深くなります。それでも、故人と遺族の思いをつなぐために、自分が少しでも力になれる存在だと気づいていく。人の役に立てて、美空はうれしかったのでは」

映画の内容を知った人からは、「別れの経験が身近にありすぎて、この映画を見るのがこわい」という声も寄せられた。「確かに、突然の別れと悲しみが描かれています。でも、その悲しみを包み込むような、心が温かくなる愛もともに描かれているので、それも見てほしいです」