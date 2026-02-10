◇NBA レイカーズ110ー119サンダー（2026年2月9日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）の本拠地サンダー戦で先発出場。28歳初戦は2本の3Pシュートを決めるなど12得点。チームは昨季王者相手に接戦で競り負けた。

8日に28歳の誕生日を迎えた八村。28歳初戦となったこの日もスタメンに名を連ねた。第1Qは残り7分10秒に左サイドでジャンプシュートを決めて初得点。残り2分11秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り7分11秒から途中出場すると、残り3分28秒にはゴール下でシュートを決めた。

第3Qはスタートから出場すると、開始早々にトップから3Pシュートを沈めて後半初得点。残り3分15秒でベンチに下がった。

最終Qはベンチスタート。残り7分42秒から出場すると、残り2分28秒で左コーナーから3Pシュートを沈めて2戦連続の2桁得点に乗せた。残り1分3秒でカッティングからレイアップシュートを決めた。

八村は32分53秒出場。12得点5リバウンド2アシストをマークした。シュートは8本試投で5本成功。FG成功率62.5％。3Pシュートは5本試投で2本成功。3P成功率は40％だった。

チームは前半9点ビハインドで折り返した。第3Qに15―1のランで逆転に成功した。その後はシーソーゲームの展開だった。レブロン・ジェームズがチーム最多22得点10アシストのダブルダブルを達成したが、昨季王者サンダーに競り負けた。